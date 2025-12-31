DOLAR
Alanya'da 2026 Yılbaşı Tedbirleri: Güvenlik Kuvvetleri Teyakkuzda

Alanya'da 2026 yılına saatler kala jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri artırılmış tedbirlerle teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:53
İlçe genelinde yoğun güvenlik önlemleri

2026 yılına sayılı saatler kala Alanya'da, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven içinde geçmesi için güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri ilçe genelinde yoğun görev yapacak.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde 138 personel ile 35 tim yılbaşı gecesi görev alacak. İlçe Emniyet Müdürlüğü ise 313 polis ve 82 bekçi olmak üzere toplam 395 personel ve 37 ekip ile sahada olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 53 personel ise denizden güvenliği sağlayacak görev üstlenecek.

Güvenlik güçlerinin başta eğlence mekanları, meydanlar, sahil bandı ve ana arterler olmak üzere ilçe genelinde denetim ve kontrollerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

