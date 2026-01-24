Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Makas Atıp Polisin Üzerine Aracı Sürünce Tutuklandı

Olayın Özeti

İstanbul Esenyurt D-100 Karayolu'nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren alkollü sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Kaçış sırasında görevli polisin üzerine aracını sürmeye çalışan şüpheli, drift ve tehlikeli manevralarla kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

Olay, 23 Ocak Cuma günü saat 01.00 sıralarında Esenyurt D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaparken, Avcılar yönünden Edirne istikametine doğru makas atarak ilerleyen araca 'dur' ihtarında bulundu.

Sürücü ihtara uymayarak Esenyurt bölgesine doğru ilerledi. Ekip aracından inen polis memurunun üzerine doğru aracı sürdüğü sırada şüpheli yeniden kaçtı. Aracın hareket kabiliyetini engellemek amacıyla polis tarafından aracın lastiğine bir el ateş edildi.

Şüpheli, D-100 Karayolu'ndan ayrılarak Esenyurt yönünde drift yaparak ilerlemeye devam etti. Sesli ve ışıklı ikazlara aldırış etmeyip tekrar D-100'e bağlanan araç bu kez Beylikdüzü yönüne doğru kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu araç, Beylikdüzü'nde yoğun trafik bulunan bir alanda kontrollü şekilde durduruldu.

Gözaltı, Alkol Ölçümü ve Tutuklama

Araçtan inmemek için direnç gösteren şüpheli sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan alkol ölçümünde şüpheli A.O.'nun 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye toplam 67 bin 93 TL idari para cezası uygulandı.

Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece A.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(SB-)

Esenyurt’ta aracının polisin üzerine süren sürücü tutuklandı