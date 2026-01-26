Alanya'da Alacak-Verecek Kavgası: 7 Yaralı, 4 Gözaltı
Antalya’nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olayın Detayları
Olay, saat 21.30 sıralarında Alanya’nın Saray Mahallesi Nergis Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada mağdurların vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Şüphelilerin Yakalanması ve Soruşturma
Kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli, olayın ardından otomobille kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler, Hacet Mahallesi’nde durdurularak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
