Alanya'da Alacak-Verecek Kavgası: 7 Yaralı, 4 Gözaltı

Alanya’da alacak-verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü; saat 21.30'da Saray Mahallesi'nde 7 kişi yaralandı, 4 şüpheli Hacet Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 01:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 01:15
Alanya'da Alacak-Verecek Kavgası: 7 Yaralı, 4 Gözaltı

Alanya'da Alacak-Verecek Kavgası: 7 Yaralı, 4 Gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Olay, saat 21.30 sıralarında Alanya’nın Saray Mahallesi Nergis Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada mağdurların vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şüphelilerin Yakalanması ve Soruşturma

Kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli, olayın ardından otomobille kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler, Hacet Mahallesi’nde durdurularak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 7 KİŞİ YARALANDI. OLAYLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Baba-Üvey Oğul Kavgası: Baba Hayatını Kaybetti
2
Alanya'da Alacak-Verecek Kavgası: 7 Yaralı, 4 Gözaltı
3
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na Düşen 26 ABA 069 Plakalı Araç 4 Saatte Çıkarıldı
4
Çorum Laçin'de Elektrik Kontağı İddiası: Ev ve Depo Küle Döndü
5
Ümraniye'de Trafik Kazası: Küçüksu Caddesi'nde 3 Yaralı, 2'si Ağır
6
Hatay İskenderun'da Korkutan Yangın: Akaryakıt İstasyonu Yanındaki Bina Yandı
7
Marmaris'te Otomobil Takla Atıp Elektrik Trafosuna Çarptı: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları