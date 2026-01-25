İskenderun'da Yangın: Akaryakıt İstasyonu Yanındaki Bina Kullanılamaz Hale Geldi
Olayın Detayları
Hatay'ın İskenderun ilçesi Ayakkabıcılar Çarşısı mevkiinde, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan müstakil bir binada yangın çıktı.
İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahaleyi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin yönetti.
Müdahalenin hızlı ve etkili olması sayesinde alevler akaryakıt istasyonuna sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında bina kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, alevlerin çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti.
HATAY’DA AKARYAKIT İSTASYONUNUN YANINDAKİ MÜSTAKİL BİNA ALEVLERE TESLİM OLDU, YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ÇEVREYE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.