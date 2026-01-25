İskenderun'da Yangın: Akaryakıt İstasyonu Yanındaki Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akaryakıt istasyonu yanındaki müstakil binada çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle akaryakıta sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 21:31
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:14
Olayın Detayları

Hatay'ın İskenderun ilçesi Ayakkabıcılar Çarşısı mevkiinde, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan müstakil bir binada yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahaleyi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin yönetti.

Müdahalenin hızlı ve etkili olması sayesinde alevler akaryakıt istasyonuna sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında bina kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, alevlerin çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

