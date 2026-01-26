Ümraniye'de Trafik Kazası: Küçüksu Caddesi'nde 3 Yaralı, 2'si Ağır

Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı; 2'sinin hayati tehlikesi sürüyor. Polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 01:55
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 01:58
Olay Yeri ve İlk Müdahale

Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde seyir halindeki iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu can pazarı yaşandı.

Seyir halindeki 34 NOD 424 plakalı Fiat marka araç ile 34 WIE 34 plakalı BMW marka araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaralandı; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi sürüyor.

Yakınların Tepkisi ve Trafik

Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizi geçirdi ve polis ekipleri kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çekti.

Küçüksu Caddesi'nde trafik kazanın ardından bir süre kontrollü sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı, polis ekipleri olayın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

