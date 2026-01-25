Şişli'de Kesik Baş Cinayetinde Şüpheliler İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

Şişli'de Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedi sonrası şüpheliler Dılshod Turdımurotov ve Gofurjon Kamalkhodaev İstanbul Havalimanı'nda kaçarken yakalandı.

Şişli'de yaşanan vahim olayda, hayatını kaybeden kadının cesedinin parçalanmış halde bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada iki zanlının yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ve soruşturma

Olay, Şişli'de dün akşam meydana geldi. 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedi bir çöp konteynerinde bulundu. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek soruşturmayı derinleştirdi.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve arama çalışmaları hızlandırıldı.

Gözaltı anları

Emniyet güçleri, kimlikleri belirlenen zanlıları İstanbul Havalimanı'nda, Gürcistan'a kaçma girişimi sırasında yakaladı. Gözaltına alınan isimler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) olarak açıklandı.

Zanlıların havaalanında yakalandığı anlar ve ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan yakalama anları, kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi ve görüntü incelemesinin, fail yakalamadaki etkisini ortaya koyuyor.

