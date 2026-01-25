Bandırma'da Sisli Yolda Tır Dorsesine Çarpan İki Otomobil: 8 Yaralı

Bandırma'da sisli ve ıslak yolda tır dorsesine iki otomobilin çarpması sonucu 8 kişi yaralandı; yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:23
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:23
Bandırma'da Sisli Yolda Tır Dorsesine Çarpan İki Otomobil: 8 Yaralı

Bandırma'da Sisli Yolda Tır Dorsesine Çarpan İki Otomobil: 8 Yaralı

Gece yarısı D-200 karayolunda zincirleme kaza

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sisli ve ıslak yolda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 01.45 sıralarında Balıkesir’in Bandırma ilçesi Çanakkale-Bandırma D-200 Karayolu Bezirci Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan Hıdır-Bezirci yol ayrımında gerçekleşti.

A.K. (46) idaresindeki 61 FS 513 plakalı tır, dönüş yaptığı sırada yolun sisli ve ıslak olması nedeniyle arkadan gelen sürücüler tarafından fark edilemedi. Bu sırada N.T. (36) yönetimindeki 10 ASF 288 plakalı otomobil, yolda yan vaziyette bulunan tır dorsesine sağ tarafından çarptı.

Kazadan yaklaşık 5 dakika sonra aynı istikamette seyir halinde bulunan N.F.Ö. (22) idaresindeki 17 AGH 010 plakalı otomobil de yoğun sis nedeniyle aynı tırın dorsesinin sağ arka kısmına çarptı.

Meydana gelen kazalarda tır sürücüsü A.K. yara almazken, 10 ASF 288 plakalı otomobilin sürücüsü N.T. ile araçta yolcu olarak bulunan A.G. (17), T.G. (13) ve Y.G. (9) yaralandı. Diğer otomobilde bulunan sürücü N.F.Ö. ile yolcular M.A.Ö. (51), F.Ö. (45) ve E.Ö. (25) de kazada yaralananlar arasında yer aldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

BANDIRMA’DA SİSLİ YOLDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 8 YARALI

BANDIRMA’DA SİSLİ YOLDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 8 YARALI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Köprüden Uçan Otomobil Kazası: Ağır Yaralı Hayatını Kaybetti
2
Ankara Elmadağ’da Tırın Kepçesi Köprüye Takıldı, Yola Düştü
3
Bandırma'da Sisli Yolda Tır Dorsesine Çarpan İki Otomobil: 8 Yaralı
4
Şişli'de Kesik Baş Cinayetinde Şüpheliler İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı
5
Burdur Bucak'ta Otomobil Uçuruma Düştü — 1 Yaralı
6
Bakırköy’de Yakalandı: 11 Yıl 7 Ay Hapisle Aranan M.S.
7
Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları