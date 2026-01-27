Alanya'da Bıçak ve Zincirli Kavga: 3 Kişi Tutuklandı

Olayın Detayları

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kavga, Saray Mahallesi Nergis Sokak'ta iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışmasının kısa sürede bıçaklı ve zincirli çatışmaya dönüşmesiyle başladı.

Olayda toplam 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, olay yerinden otomobille kaçarken polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı.

Kavgada yaralanan şahıslar, sevk edilen ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Adliyedeki işlemler sonucunda B.G, A.D ve H.D Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla, kalan 2'si ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Olayda adı geçen şüpheliler arasında A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve HG yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

