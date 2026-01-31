Alanya'da bisikletli magandalar dehşeti: Araç lastiklerini kesip umumi tuvalete zarar verdiler

Alanya Tosmur ve Kestel Mahallesi'nde 30 Ocak'ta bisikletli 3 şüpheli, 11 aracın lastiklerini kesip umumi tuvalete ve market dolabına zarar verdi; güvenlik kameraları kayıtları inceleniyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:41
Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde bisikletle dolaşan kimliği belirsiz 3 kişi, park halindeki araçların lastiklerini kesip, kamuya açık bir tuvaleti ve bir marketin dolabını hedef aldı. Olayların bir kısmı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın gelişimi

Olay, 30 Ocak gece saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bisikletli üç kişi, Tosmur Gündoğan Sokak üzerindeki park halindeki araçların lastiklerini kesici aletle kesti.

Daha sonra yürüyüş yolundaki umumi tuvalete yönelen şüpheliler, tuvaletin camlarını ve seramiklerini kırdı. Ardından mahalledeki bir bakkalın kilitli içecek dolabını zorlayarak içecek çaldılar. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde iki kişinin dolabı zorlayıp içecekleri aldıkları görülüyor.

Yeni hedef Kestel Mahallesi

Şüpheliler izlerini kaybettirdikten sonra Kestel Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin lastiğini yine keserek zarar verdi. Bu anlar da çevredeki kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde araçlarının lastiğinin kesildiğini gören mağdur vatandaşlar, kendi imkanlarıyla lastiklerini değiştirdi.

Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan olayı şöyle aktardı: "Geçtiğimiz gece saat 03:00 sıralarında bisikletli 3 kişi Dim çayı yolunda geliyorlar. Gündoğan sokağa giriyorlar. 11 tane aracın lastikleri kesiyorlar. Oradan sonra Dim çayındaki yürüyüş yoluna geliyorlar. Gelen 3 kişi tuvaletin aynası, taşı ve sifonuna kadar kırmışlar."

Soruşturma ve güvenlik önlemleri

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönelen güvenlik güçleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüpheli'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları