Alanya'da Jandarmadan Çifte Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Sigara ve 6 bin 250 Gözlük Ele Geçirildi

Alanya'da jandarmadan çifte kaçakçılık operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçede iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyon detayları

Birinci adreste, C.T.S. isimli bir işletmede yapılan aramada 10 adet kaçak elektronik sigara ile 115 adet elektronik sigara kiti bulundu.

İkinci aramada ise S.G.İ. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve aracında yapılan denetimler sonucu 6 bin 250 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Soruşturma

Olaylarla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

