Alanya'da Jandarmadan Çifte Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Sigara ve 6 bin 250 Gözlük Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Alanya'da düzenlenen iki operasyonda, C.T.S. isimli işletmede elektronik sigara ve kitler, S.G.İ.'nin adresinde 6 bin 250 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:05
Alanya'da jandarmadan çifte kaçakçılık operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçede iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyon detayları

Birinci adreste, C.T.S. isimli bir işletmede yapılan aramada 10 adet kaçak elektronik sigara ile 115 adet elektronik sigara kiti bulundu.

İkinci aramada ise S.G.İ. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve aracında yapılan denetimler sonucu 6 bin 250 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Soruşturma

Olaylarla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

