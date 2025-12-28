Alanya'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Kaza detayları
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi Gülevşen Caddesi'nde meydana geldi.
Olay ve müdahale
Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 HRA 52 plakalı Peugeot marka hafif ticari kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumuyla ilgili verilen bilgiler kazanın ardından yetkililerce değerlendirildi.
Şarampole yuvarlanan kamyonet, bölgeye gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ KAMYONETİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.