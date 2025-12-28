DOLAR
Alanya'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Alanya Çıplaklı Mahallesi'nde 07 HRA 52 plakalı Peugeot hafif ticari kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü hafif yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:18
Kaza detayları

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi Gülevşen Caddesi'nde meydana geldi.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 HRA 52 plakalı Peugeot marka hafif ticari kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumuyla ilgili verilen bilgiler kazanın ardından yetkililerce değerlendirildi.

Şarampole yuvarlanan kamyonet, bölgeye gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

