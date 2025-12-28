Gercüş’te Çamura Saplanan Pikap Özel İdare Ekiplerince Kurtarıldı

Gercüş’te çamura saplanan pikap kurtarıldı

İlçe Özel İdare ekiplerinin müdahalesiyle 3 kişi güvenli

Batman’ın Gercüş ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran karla karışık yağmur, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyü kırsalında Şırnak istikametine gitmekte olan bir pikap çamura saplandı. Olayın bildirilmesi üzerine adrese Gercüş İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla pikap bulunduğu yerden çıkarıldı ve araçta bulunan 3 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılanlar, müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

