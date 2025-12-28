DOLAR
Gercüş’te Çamura Saplanan Pikap Özel İdare Ekiplerince Kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde Yamanlar köyü yakınlarında çamura saplanan pikap, İlçe Özel İdare ekiplerince çıkarıldı; araçtaki 3 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:11
İlçe Özel İdare ekiplerinin müdahalesiyle 3 kişi güvenli

Batman’ın Gercüş ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran karla karışık yağmur, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyü kırsalında Şırnak istikametine gitmekte olan bir pikap çamura saplandı. Olayın bildirilmesi üzerine adrese Gercüş İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla pikap bulunduğu yerden çıkarıldı ve araçta bulunan 3 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılanlar, müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

