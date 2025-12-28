DOLAR
Sakarya’da kaçan sürücü yayaya çarptı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yolun karşısına geçen Nazım P.'ye araç çarptı; sürücü kaçtı, yaralı Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:17
Kaynarca Merkez Mahallesi'nde kaza

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir yaya, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Nazım P.'ye çarpan aracın sürücüsünün durmayarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin bildirimiyle gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nazım P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan sürücünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için soruşturma başlattı.

