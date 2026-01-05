DOLAR
Alanya'da Klima Yangını Korkuttu: Kemal Şuberi İlkokulu'nda Bir Sınıf Kullanılamaz Hale Geldi

Alanya'da Kemal Şuberi İlkokulu'nda klima ünitesinden yangın çıktı; öğle saatinde öğrenciler dışarıdaydı, yaralanma yok, bir sınıf kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:13
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:13
Olayın Özeti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Kemal Şuberi İlkokulu'nda öğle arasında bir sınıfın klima ünitesinden çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı; yangının çıktığı sınıf ise kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve Tahliye

Yangın, saat 12.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi, Büyük Hasbahçe Caddesi'nde bulunan okulda meydana geldi. Klima ünitesinden henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan dumanları fark eden okul görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Okul yönetimi, öğrenciler ve öğretmenleri tedbir amaçlı tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerde öğle saati olması nedeniyle okulda öğrenci bulunmadığı ve kimsenin etkilenmediği tespit edildi.

Hasar ve Eğitimde Ara

Yangının çıktığı sınıf kullanılamaz hale geldiği için okul bir gün süreyle eğitime ara verdi. Hasar gören sınıfla ilgili onarım ve güvenlik çalışmaları planlanıyor.

Kaymakamın Açıklaması

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Öğle saatlerinde bir sınıfımızdaki klima kaynaklı ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Okul yönetimi ve itfaiye ekiplerinin olaya hızlı müdahalesi oldu. Sadece bir sınıf yangından etkilendi. Öğle saati olduğu için öğrencilerimizin tamamı okul dışındaydı. Okuldaki tüm sınıf ve odalara bakılarak sınıfta öğrenci var mı kalan var mı diye yangından etkilenen biri var mı diye bakıldı. Çok şükür yangından kimse etkilenmedi. Tek teselli kaynağımız yangından hiçbir öğrencinin etkilenmemesi oldu. Şimdi de yangın söndürme çalışmaları bitti. Etkilenen sınıfımızla alakalı çalışmalar yapacağız. Yangın tedbirlerini çalışmalarını yapacaklar inşallah tüm tedbirler alınarak okulumuz en kısa sürede eğitimine devam edecek. Okul yönetimine öğrencilere velilere idarecilerimize geçmiş olsun dileklerinden bulunuyorum Allah beterinden korusun.'

Soruşturma

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın çıkış nedeni resmi soruşturma sonuçlanana kadar açıklanmayacak.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

