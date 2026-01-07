Kayseri'de Kavşakta Drift Yapan Sürücüye 60 bin 709 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Kayseri Kocasinan'da kavşakta drift atıp ters yönden ilerlemeye çalışan M.K.'ye 60 bin 709 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu; adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 02:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 02:55
Kayseri'de Kavşakta Drift Yapan Sürücüye 60 bin 709 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Kayseri'de Kavşakta Drift Yapan Sürücüye Ağır Ceza

Görüntüler sonrası sürücü M.K. tespit edilerek hakkında işlem başlatıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, bir sürücünün kavşakta drift yaparak ters yönden ilerlemeye çalıştığı görüntülerin paylaşılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Olay, ilçeye bağlı Atilla Nuhoğlu Caddesi ile Oymak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Paylaşılan görüntüler üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve otomobil ile sürücüsünün M.K. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından M.K.'ya "drift atmak" ve "ters yönden ilerlemek" suçlarından toplam 60 bin 709 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Haberde yer aldığı üzere, M.K. hakkında ayrıca "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE KAVŞAKTA DRİFT ATARAK, TERSTEN İLERLEMEYE ÇALIŞAN ŞAHSA 60 BİN 709...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE KAVŞAKTA DRİFT ATARAK, TERSTEN İLERLEMEYE ÇALIŞAN ŞAHSA 60 BİN 709 TL CEZA YAZILIRKEN, SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2 AY SÜREYLE EL KONULDU.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE KAVŞAKTA DRİFT ATARAK, TERSTEN İLERLEMEYE ÇALIŞAN ŞAHSA 60 BİN 709...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Kavşakta Drift Yapan Sürücüye 60 bin 709 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu
2
Bahçesaray’da 31 yaşındaki hamile hasta helikopterle Van’a sevk edildi
3
Pendik'te Kuyumcuya Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: Esnaf Müdahale Etti
4
Bursa'da Bozbey'e Saldırı Girişimi: Şüpheli Eski CHP Meclis Üyesi
5
Konya Valisi Akın 2025 Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesini Açıkladı
6
Nazilli'de 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı
7
Bafra'da ölü bulunan Erkan Cömert: Düşme sonucu yaşamını yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları