Kayseri'de Kavşakta Drift Yapan Sürücüye 60 bin 709 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Kayseri'de Kavşakta Drift Yapan Sürücüye Ağır Ceza

Görüntüler sonrası sürücü M.K. tespit edilerek hakkında işlem başlatıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, bir sürücünün kavşakta drift yaparak ters yönden ilerlemeye çalıştığı görüntülerin paylaşılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Olay, ilçeye bağlı Atilla Nuhoğlu Caddesi ile Oymak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Paylaşılan görüntüler üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve otomobil ile sürücüsünün M.K. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından M.K.'ya "drift atmak" ve "ters yönden ilerlemek" suçlarından toplam 60 bin 709 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Haberde yer aldığı üzere, M.K. hakkında ayrıca "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

