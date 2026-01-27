Alanya'da Sağanak Doluya Dönüştü: Hacet Mahallesi Beyaza Büründü
Akşam saatlerinde etkili olan yağışlar kısa süreli dolu şeklinde görüldü
Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yer yer doluya dönüştü.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün "sarı kod" uyarısı verilen ilçede, yağışlar özellikle Hacet Mahallesinde dolu şeklinde kaydedildi.
Kısa süre etkili olan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Vatandaşlar olay anını cep telefonlarıyla görüntüledi.
