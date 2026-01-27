Alanya'da Sağanak Doluya Dönüştü: Hacet Mahallesi Beyaza Büründü

Alanya'da akşam sağanak yağış yer yer doluya dönüştü; Hacet Mahallesi'nde cadde ve sokaklar kısa süreli dolu nedeniyle beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 23:55
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 23:55
Akşam saatlerinde etkili olan yağışlar kısa süreli dolu şeklinde görüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yer yer doluya dönüştü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün "sarı kod" uyarısı verilen ilçede, yağışlar özellikle Hacet Mahallesinde dolu şeklinde kaydedildi.

Kısa süre etkili olan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Vatandaşlar olay anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN “SARI KOD” UYARISINDA BULUNDUĞU ALANYA’DA BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ, AKŞAM SAATLERİNDE YER YER DOLUYA DÖNÜŞTÜ. İLÇE GENELİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR, ÖZELLİKLE HACET MAHALLESİ’NDE DOLU ŞEKLİNDE GÖRÜLDÜ.

