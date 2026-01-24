Kütahya'da Gündüz Bisiklet Hırsızlığı Apartman Kamerasında

Görüntüler ve soruşturma

Kütahya’nın Meydan Mahallesinde gündüz saatlerinde yaşanan bisiklet hırsızlığı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Bahçe içinde kilitsiz bırakılan bisiklet, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, yaşı 15-16 civarında olduğu tahmin edilen şüphelinin bahçeye girdikten sonra önce çevreyi ve kamerayı kontrol ettiği, ardından sakin bir şekilde bisikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Zanlının bisiklete binip olay yerinden ayrıldığı kayıtlara yansıdı.

Bisikleti çalınan Selçuk Sönmez, hırsızlık anının apartman kamerasınca net bir şekilde kaydedildiğini belirterek, zanlının bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini talep etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

