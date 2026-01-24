Gaziantep'te iş yeri yangını: 2'si ağır 6 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'te bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edilerek söndürüldü.

Olayın Detayları

Yangın, Alaybey Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin depo kısmında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 6 araç ve 15 personelle müdahale ederek yangını kısa sürede önce kontrol altına aldı sonra da söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerden 2'sinin durumu ağır.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

