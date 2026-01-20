Samsun’da Eski Sevgili Tutuklandı: Üniversite Öğrencisine Cinsel Saldırı ve Darp İddiası

Samsun'da üniversite öğrencisi G.Y.'ye yönelik cinsel saldırı ve darp iddiasıyla gözaltına alınan eski sevgili E.A., mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:45
Olayın Detayları

Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesinde meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi G.Y. (25), eski sevgilisi E.A. (25) tarafından cinsel saldırıya uğramaya çalışıldığı, şantaj ve darp edildiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.

G.Y. ifadesinde, daha önce aralarında yaşanan ilişki sürecinde sanığın elinde bulunan özel görüntüler nedeniyle kendisini tehdit ettiğini ve bu nedenle görüşmek zorunda kaldığını belirtti. Görüşme sırasında cinsel saldırı girişiminde bulunulduğunu ve darp edildiğini ileri süren G.Y., görüntülerin silinmesini konuşmak amacıyla E.A.'nın evine gittiğini, evde saldırıya uğradığını ve arbede sırasında KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulunduğunu anlattı. Polis ekiplerinin olay yerine kısa sürede gelmesi üzerine şikâyette bulunduğu belirtiliyor.

Soruşturma ve Adli Süreç

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.A., emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek olayın karşılıklı tartışma ve itişme şeklinde yaşandığını savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

