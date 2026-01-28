Alanya'da trafik kazası: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti — güvenlik kamerası görüntüledi

Alanya Tosmur D-400'deki kazada motosiklet sürücüsü Ali Yıldız öldü; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü C.G.B. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:07
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:07
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza ve ilk tespit

Kaza, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Tosmur Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aynı güzergahta seyir halinde olan C.G.B. (66) idaresindeki 31 U 8292 plakalı hafif ticari araç ile Ali Yıldız (20) yönetimindeki 07 BYY 129 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Ali Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Yıldız'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü C.G.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sonrası araç ve motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Güvenlik kamerası kayıtlarında, orta şeritten sağ şeride geçmek isteyen hafif ticari aracın, sağ şeritte ilerleyen motosikletle çarpıştığı anlar net şekilde görüldü. Görüntüler kazanın oluş biçimini ve çarpışma anını belgeledi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

