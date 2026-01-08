Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gram Metamfetamin ve 120 A4 Ele Geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Alanya ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyon Detayları
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmada, B.A. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Yapılan aramada; 120 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 2 adet Lyrica sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
Soruşturma
Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
