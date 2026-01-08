Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gram Metamfetamin ve 120 A4 Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma'nın Alanya operasyonunda B.A. isimli şüphelinin evinde 120 A4 sentetik kannabinoid ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:47
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Alanya ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmada, B.A. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 120 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 2 adet Lyrica sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER

