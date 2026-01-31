Alanya'da yağışta kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Payallar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. (34) idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki kaldırıma çarpıp, ardından refüjde bulunan ağaca çarparak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü A.Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yetkililer sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması ve refüjdeki ağaca çarpıp takla atma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE BİR OTOMOBİL KAYGANLAŞAN YOLDA ÖNCE KALDIRIMA ARDINDAN İSE AĞACA ÇARPIKTAN SONRA TAKLA ATARAK DURABİLDİ. FECİ KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRKEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.