Alanya'da yağışta kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı

Alanya Payallar'da yağış nedeniyle kayan otomobil refüje çarpıp ağaca çarparak takla attı; sürücü A.Y. (34) yaralandı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 23:15
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 23:15
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Payallar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. (34) idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki kaldırıma çarpıp, ardından refüjde bulunan ağaca çarparak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü A.Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yetkililer sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması ve refüjdeki ağaca çarpıp takla atma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

