Hatay'da istinat duvarı çöktü: 7 araç zarar gördü

Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın Payas ilçesi Karacami Mahallesinde, mahalleden geçen tren yolu hattının istinat duvarı çöktü. Duvar ve kopan kayalar, park halindeki 7 aracın üzerine devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde araçlarda herhangi bir insan izine rastlanmadı; yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Üzerine kayaların düştüğü 7 araç kullanılamaz hale geldi. İstinat duvarının çökme anları, çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülere yansıdı.

