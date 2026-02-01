Hatay'da istinat duvarı çöktü: 7 araç zarar gördü

Hatay'ın Payas Karacami Mahallesi'nde tren yolu istinat duvarı çöktü; park halindeki 7 araç zarar gördü, yaralanma ve can kaybı olmadı. Çökme anı kamerada.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 00:20
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 00:25
Hatay'da istinat duvarı çöktü: 7 araç zarar gördü

Hatay'da istinat duvarı çöktü: 7 araç zarar gördü

Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın Payas ilçesi Karacami Mahallesinde, mahalleden geçen tren yolu hattının istinat duvarı çöktü. Duvar ve kopan kayalar, park halindeki 7 aracın üzerine devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde araçlarda herhangi bir insan izine rastlanmadı; yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Üzerine kayaların düştüğü 7 araç kullanılamaz hale geldi. İstinat duvarının çökme anları, çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülere yansıdı.

HATAY’DA İSTİNAT DUVARI PARK HALİNDEKİ 7ARACIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ. YARALANMANIN VE CAN KAYBININ...

HATAY’DA İSTİNAT DUVARI PARK HALİNDEKİ 7ARACIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ. YARALANMANIN VE CAN KAYBININ YAŞANMADIĞI OLAYDA DUVARIN ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKME ANI KAMERAYA YANSIDI.

HATAY’DA İSTİNAT DUVARI PARK HALİNDEKİ 7ARACIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ. YARALANMANIN VE CAN KAYBININ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da istinat duvarı çöktü: 7 araç zarar gördü
2
Ahvaz'da Gaz Kaçağı Patlaması: 4 Ölü
3
Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar' Uygulaması: 1.884 Kişi Sorgulandı
4
Kozan'da Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
5
Kars'ta imam evi alevlere teslim oldu | Geçit Köyü
6
Adana'da TOGG su birikintisinde ilerledi — Görüntüler cep telefonunda
7
Edirne'de Apartman Bacası Çöktü: Facianın Eşiği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları