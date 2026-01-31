Kars'ta imam evi alevlere teslim oldu | Geçit Köyü

Kars'ta imam evi alevlere teslim oldu

Akyaka'nın Geçit köyünde akşam yangını

KARS (İHA) — Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünde, imam evi akşam saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın kısa sürede tüm evi sardı. İmam ve köylülerin müdahalesi yeterli olmazken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; ancak imam evi kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin tamamen söndürdüğü yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

