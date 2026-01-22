İzmir Konak'ta Meles Çayı'nda Mahsur Kalan Şahıs İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Olay
İzmir'in Konak ilçesinde, hurda toplamak amacıyla Yeşildere Meles Çayı'na inen C.Ç. (43), sabah saat 08.45 sıralarında aniden bastıran yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu dere ortasında mahsur kaldı.
Olay, Yenidoğan Mahallesi mevkiindeki dere yatağında gerçekleşti. Çevre sakinlerinin fark etmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarma Çalışması
Kurtarma çalışmalarına Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personeli ve Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Tekin Düz da destek verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren, titiz çalışmaları sonucu mahsur kalan C.Ç. dere ortasından çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.
Sağlık Durumu
Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan C.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, şahsın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
