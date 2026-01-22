İzmir Konak'ta Meles Çayı'nda Mahsur Kalan Şahıs İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

İzmir Konak'ta hurda toplamak için Meles Çayı'na inen C.Ç. (43), yağışla yükselen suda mahsur kaldı; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:57
İzmir Konak'ta Meles Çayı'nda Mahsur Kalan Şahıs İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

İzmir Konak'ta Meles Çayı'nda Mahsur Kalan Şahıs İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olay

İzmir'in Konak ilçesinde, hurda toplamak amacıyla Yeşildere Meles Çayı'na inen C.Ç. (43), sabah saat 08.45 sıralarında aniden bastıran yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu dere ortasında mahsur kaldı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi mevkiindeki dere yatağında gerçekleşti. Çevre sakinlerinin fark etmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışması

Kurtarma çalışmalarına Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personeli ve Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Tekin Düz da destek verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren, titiz çalışmaları sonucu mahsur kalan C.Ç. dere ortasından çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Sağlık Durumu

Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan C.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, şahsın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

MELES ÇAYI'NA İNEN VE YAĞIŞ NEDENİYLE YÜKSELEN SUYUN ORTASINDA MAHSUR KALAN 43 YAŞINDAKİ ŞAHIS...

MELES ÇAYI'NA İNEN VE YAĞIŞ NEDENİYLE YÜKSELEN SUYUN ORTASINDA MAHSUR KALAN 43 YAŞINDAKİ ŞAHIS, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

MELES ÇAYI'NA İNEN VE YAĞIŞ NEDENİYLE YÜKSELEN SUYUN ORTASINDA MAHSUR KALAN 43 YAŞINDAKİ ŞAHIS...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta evinde ölü bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın cenazesi Konya’ya teslim edildi
2
Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
3
Batman'da PKK/KCK Propagandası İddiası: 1 Kişi Gözaltına Alındı
4
Niğde'de Narkotikle Önleyici Faaliyetler: 19 Etkinlikte 820 Kişiye Ulaşıldı
5
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
6
Aydın İncirliova'da Yapı Kredi 'Konuşman anlaşılmıyor' diyerek emekli maaşını vermedi
7
Erzurum'da JAK Timleri Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Hızlı Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları