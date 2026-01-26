Bilecik'te ruhsatsız av tüfeklerine 24 bin 585 TL ceza
Necmiye Köyü'nde ev araması yapıldı
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İli Merkez İlçesi Necmiye Köyü adresinde gerçekleştirilen aramada, 3 şüpheli şahsa ait 1 adreste çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.
Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet fişek, 1 adet silah üstü dürbün ve 1 adet fişeklik bulundu.
Olayla ilgili olarak şüpheli şahsa, 3 ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan toplam 24 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
