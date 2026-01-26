Bilecik'te ruhsatsız av tüfeklerine 24 bin 585 TL ceza

Bilecik Necmiye Köyü'nde yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi; şüpheliye 24 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.