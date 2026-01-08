Alaplı'da 2025 Trafik Denetim Bilançosu: 7 Milyon Lira Ceza

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:14
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen yoğun trafik denetimleri, ağır cezalarla sonuçlandı.

Denetim sonuçları

Yapılan uygulamalarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 7 milyon lira idari para cezası uygulandı. Yıl boyunca yapılan kontrollerde özellikle hız ihlali başta olmak üzere birçok kural ihlali tespit edildi.

Denetimler kapsamında 70 araç sürücüsüne ehliyetsizlikten araç kullanımı nedeniyle cezai işlem yapıldı. 90 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken, 120 araç zorunlu mali sorumluluk sigortası ve çeşitli evrak eksiklikleri nedeniyle trafikten men edildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

