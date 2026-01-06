Alaplı'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Alaplı girişindeki kontrolde 17 g bonzai ve 20 g metamfetamin ele geçirildi; B.U. tutuklandı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:54
Kontrol noktasında yakalandı

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alaplı ilçe girişindeki kontrol noktasında, Sakarya'dan geldiği öğrenilen bir otomobili şüphe üzerine durduran ekipler arama yaptı.

Yapılan aramada, poşet içerisinde sarılı halde 17 gram bonzai ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı.

Olayda araçtaki 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.U. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay yerinden hızla uzaklaşan 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

