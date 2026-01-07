Elazığ'da Trafik Kazası: Otomobil ile Otobüs Çarpıştı, 1 Yaralı

Elazığ Şahinkaya'da otomobil ile otobüs çarpıştı; 1 kişi araçta sıkıştı, AFAD kurtardı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 21:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 21:01
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Şahinkaya Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre otomobil ile otobüs çarpıştı.

Kaza sırasında otomobilde bulunan bir kişi araçta sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, araç içinde sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

