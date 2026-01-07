Güngören ve Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bakırköy Başsavcılığı soruşturmasıyla yapılan operasyonun ayrıntıları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Güngören ve Zeytinburnu adreslerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı.

Belirlenen adreslere yönelik operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Ekipleri gerçekleştirdi. Baskınlarda Ö.E. ve A.B.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ö.E. tutuklandı; A.B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

