Güngören ve Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda Güngören ve Zeytinburnu'da 2 şüpheli gözaltına alındı; 1 kişi tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 20:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:31
Bakırköy Başsavcılığı soruşturmasıyla yapılan operasyonun ayrıntıları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Güngören ve Zeytinburnu adreslerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı.

Belirlenen adreslere yönelik operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Ekipleri gerçekleştirdi. Baskınlarda Ö.E. ve A.B.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ö.E. tutuklandı; A.B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

