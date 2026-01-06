Bafra'da ölü bulunan Erkan Cömert: Düşme sonucu yaşamını yitirdi

Bafra'da apartman girişinde ölü bulunan 52 yaşındaki Erkan Cömert'in, alkolün etkisiyle merdivenden düşüp yaklaşık 100 metre yürüdükten sonra yeniden düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:48
Bafra'da ölü bulunan Erkan Cömert: Düşme sonucu yaşamını yitirdi

Bafra'da apartman girişinde ölü bulunan kişinin düşme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın girişinde kanlar içinde hareketsiz yatan şahsı fark eden vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen ekipler, kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yeri: Bafra Hacınabi Mahallesi Kutlu Sokak

Ölen şahıs: 52 yaşındaki Erkan Cömert

İnceleme ve tespitler

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre olayın detayları ortaya çıktı. Ekipler; Cömert'in gece saat 01.00 civarında taksiyle evine geldiğini, dışarıda alkol aldığını ve alkolün etkisiyle apartman merdivenlerinden çıkarken düştüğünü belirledi.

Merdivenden düşerek yaralanan Cömert'in, alkolün de etkisiyle takılır şekilde yaklaşık 100 metre ilerleyip yeniden düştüğü ve burada hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE BİR APARTMANIN GİRİŞİNDE ÖLÜ BULUNAN ŞAHSIN, DÜŞME SONUCU HAYATINI...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE BİR APARTMANIN GİRİŞİNDE ÖLÜ BULUNAN ŞAHSIN, DÜŞME SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kaygan Yolda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
2
Adana'da Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yapınca 28 bin 875 TL Ceza
3
Samsun’da Yeni Alınan Araçla Kaza: 2 Yaralı
4
Bursa'da Mustafa Bozbey'e Saldırı Girişimi: Başkan Olay Yerinden Ayrılmadı
5
Bursa'da Bozbey'e Saldırı Girişimi: İş Başvurusu Reddine Bağlı İddia
6
Pendik'te Kuyumcuya Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: Esnaf Müdahale Etti
7
Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör Hakkında Adli İşlem

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları