Bafra'da ölü bulunan Erkan Cömert: Düşme sonucu yaşamını yitirdi

Bafra'da apartman girişinde ölü bulunan kişinin düşme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın girişinde kanlar içinde hareketsiz yatan şahsı fark eden vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen ekipler, kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yeri: Bafra Hacınabi Mahallesi Kutlu Sokak

Ölen şahıs: 52 yaşındaki Erkan Cömert

İnceleme ve tespitler

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre olayın detayları ortaya çıktı. Ekipler; Cömert'in gece saat 01.00 civarında taksiyle evine geldiğini, dışarıda alkol aldığını ve alkolün etkisiyle apartman merdivenlerinden çıkarken düştüğünü belirledi.

Merdivenden düşerek yaralanan Cömert'in, alkolün de etkisiyle takılır şekilde yaklaşık 100 metre ilerleyip yeniden düştüğü ve burada hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

