Samsun Havza'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Havza'da Ankara istikametine giden araç kaldırıma çarptı; 2 kişi yaralandı, yaralılar Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:51
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:51
Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, Üniversite Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Arif Köklü idaresindeki 09 AJ 3871 plakalı otomobil, Üniversite Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Enver Köklü ve Ahmet Köklü yaralandı. Sürücü Arif Köklü kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları