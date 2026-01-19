Bingöl'de UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı

Bingöl'de yoğun kar ve tipide Şaban köyündeki diyaliz hastası S.B. (30), UMKE’nin tam paletli aracıyla alınarak Bingöl Devlet Hastanesine güvenle sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 21:15
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 21:15
Bingöl kırsalında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hastaneye ulaşamayan diyaliz hastası S.B. (30), UMKE ekiplerinin müdahalesiyle güvenle sağlık kuruluşuna teslim edildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Şaban köyünde yaşayan diyaliz hastası S.B., olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan tedavi randevusuna gidemedi. Yolun ulaşıma kapandığı bölgede yapılan değerlendirme ve Komuta Koordinasyon Merkezi ile yürütülen planlama sonucunda harekete geçen ekipler, hastaya tam paletli araç ile ulaştı.

UMKE ekipleri, hastayı sağlık ekiplerine güvenli şekilde teslim etti. Sevk edilen hasta, Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yoğun kar ve tipi gibi olumsuz hava koşullarında bölgedeki koordinasyon ve arama-kurtarma müdahalesinin çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

