Bingöl'de UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı

Bingöl kırsalında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hastaneye ulaşamayan diyaliz hastası S.B. (30), UMKE ekiplerinin müdahalesiyle güvenle sağlık kuruluşuna teslim edildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Şaban köyünde yaşayan diyaliz hastası S.B., olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan tedavi randevusuna gidemedi. Yolun ulaşıma kapandığı bölgede yapılan değerlendirme ve Komuta Koordinasyon Merkezi ile yürütülen planlama sonucunda harekete geçen ekipler, hastaya tam paletli araç ile ulaştı.

UMKE ekipleri, hastayı sağlık ekiplerine güvenli şekilde teslim etti. Sevk edilen hasta, Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yoğun kar ve tipi gibi olumsuz hava koşullarında bölgedeki koordinasyon ve arama-kurtarma müdahalesinin çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

