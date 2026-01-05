DOLAR
Kayseri'de 2 Ton Kimyasal Ele Geçti: M.E.'ye 4 Suçtan Ceza Talebi

Kayseri'de 2 ton kimyasal ele geçirilen davada savcı, iş insanı M.E.'ye 4 suçtan ceza talep etti; duruşma 20 Ocak 2025'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:13
Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı

Kayseri Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, savcı mütalaasında iş insanı M.E.'nin 4 suçtan cezalandırılmasının talep edildiği açıklandı.

Duruşmaya avukatlar ve sanıklar katıldı. Sanık M.E., savunmasında "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben bir oyuna geldim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 20 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 15 Mart 2021'de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde iki depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde, çok sayıda laboratuvar malzemesi ve iki terazi ele geçirildi.

Soruşturma dosyasında, Mustafa Eraslan’ın da bulunduğu isimler arasında E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alındı. Olayla bağlantısı tespit edilen H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

