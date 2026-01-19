Edirne'de Cezaevinden Kaçan Mahkum Yeniimaret'te Panik Yarattı

Edirne'de cezaevinden kaçan mahkum mahallede büyük paniğe neden oldu

Olay yeri: Yeniimaret Mahallesi 7. Sokak

Edirne'de cezaevinden firar eden mahkum, Yeniimaret Mahallesi 7. Sokak'ta bulunan 3-4 müstakil evin ortak bahçesinden atlayarak bir eve sığındı. Olay, mahallede kısa sürede paniğe yol açtı.

Evde bulunan kadın, şahsı görünce korku nedeniyle bayıldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri sokağa döküldü ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Mahkumun evden çıkarılarak polis aracına bindirilmesi sırasında kısa süreli arbede yaşandı. Güvenliği sağlamak ve kalabalığı dağıtmak amacıyla polis ekipleri biber gazı kullandı. Polis, şahsı linç edilmekten kurtararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaşananlara tanık olan mahalle sakinlerinden Şeref Dindoruk, "Adam bir kadının evine giriyor. Kadın korkudan yere düşüyor. Büyük panik yaşandı" dedi.

CEZAEVİNDEN KAÇAN MAHKÛM MAHALLEYİ BİRBİRİNE KATTI