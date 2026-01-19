Giresun'da Çığ Faciası: Yukarı Boynuyoğun'da 1 Çoban Hayatını Kaybetti

Giresun'un Güce ilçesi Yukarı Boynuyoğun köyünde meydana gelen çığda küçükbaş çobanı Hacı Yiğit hayatını kaybetti; ekipler bölgeye sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Güce ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda kurtarma ekipleri seferber oldu

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Güce ilçesine bağlı Yukarı Boynuyoğun köyü yakınlarında yaşandı. Köyde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hacı Yiğit ile abisi Aydın Yiğit, koyunlarla birlikte arazide ilerledikleri sırada çığın altında kaldı.

Aydın Yiğit, kendi imkânlarıyla çığın altından çıkmayı başararak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşmasında güçlük yaşandı.

Kurtarma çalışmaları sonucu ekipler, çığın altında kalan Hacı Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yürütülen çalışmaların ardından cenaze, Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güce Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yukarıboynuyoğun köyünde meydana gelen çığ hadisesi sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Devletimizin tüm birimleri sahada görev başında olup vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tedbirler titizlikle alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bölgede güvenlik ile kurtarma çalışmaları sürüyor.

