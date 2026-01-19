Samsun Vezirköprü'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Samsun Vezirköprü'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılar Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:53
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:53
Kaza ve müdahale detayları

İlçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi yakınlarında saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, 53 DH 942 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yol kenarına devrildi.

Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yaralıların ayakta tedavi gördüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

