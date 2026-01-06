Alaplı’da Motosiklet Devrildi: Otomobile Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonrası 1 Yaralı

Alaplı Aydınlık Caddesi'nde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi; sürücü M.A. yaralandı, 112 ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:19
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:22
Alaplı’da Motosiklet Devrildi: Otomobile Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonrası 1 Yaralı

Alaplı’da Motosiklet Devrildi: Otomobile Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonrası 1 Yaralı

Kaza ve müdahale

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Aydınlık Caddesi üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, yan yoldan çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve devrildi.

Yeni Siteler Aydınlık Caddesi yönünde seyreden ve 67 AEP 633 plakalı motosikleti kullanan sürücünün M.A. olduğu bildirildi. Kazada sürücü yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede ulaşarak yaralıyı ilk müdahale sonrası ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MOTOSİKLET...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MOTOSİKLET DEVRİLDİ. YAŞANAN KAZADA DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MOTOSİKLET...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kaygan Yolda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
2
Adana'da Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yapınca 28 bin 875 TL Ceza
3
Samsun’da Yeni Alınan Araçla Kaza: 2 Yaralı
4
Bursa'da Mustafa Bozbey'e Saldırı Girişimi: Başkan Olay Yerinden Ayrılmadı
5
Bursa'da Bozbey'e Saldırı Girişimi: İş Başvurusu Reddine Bağlı İddia
6
Pendik'te Kuyumcuya Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: Esnaf Müdahale Etti
7
Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör Hakkında Adli İşlem

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları