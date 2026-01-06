Alaplı’da Motosiklet Devrildi: Otomobile Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonrası 1 Yaralı

Kaza ve müdahale

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Aydınlık Caddesi üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, yan yoldan çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve devrildi.

Yeni Siteler Aydınlık Caddesi yönünde seyreden ve 67 AEP 633 plakalı motosikleti kullanan sürücünün M.A. olduğu bildirildi. Kazada sürücü yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede ulaşarak yaralıyı ilk müdahale sonrası ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

