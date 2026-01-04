Alaşehir'de Acı Tesadüf: Baba ve Oğul 22 Gün Arayla Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan iki ayrı trafik kazası, bir ailenin yaşamını parçaladı. Baba ile oğlu, aralarında 22 gün olmasına rağmen iki ayrı olayda hayatını kaybetti.

Kaza ayrıntıları

13 Aralık tarihinde pazara gitmek üzere evinden çıkan 66 yaşındaki Fahri Namber, Alaşehir'e bağlı Kemaliye Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir kamyonun çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Acı olayın üzerinden 22 gün geçtikten sonra bu kez oğlu 27 yaşındaki Kadir Namber trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 24.00 sıralarında Alaşehir-Salihli kara yolu Erenköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Alaşehir'den Salihli yönüne seyir halinde olan O.K. (47) yönetimindeki 20 RK 250 plakalı otomobil, yolun karşısına kontrolsüz şekilde geçmeye çalışan Kadir Namber'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Namber, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Kadir Namber'in cenazesi morga kaldırıldı. Araç sürücüsü O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba ve oğlun kısa arayla hayatlarını kaybetmesi, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

