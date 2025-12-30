DOLAR
Alaşehir'de kadın cinayeti: Tabutunu kadınlar taşıdı

Alaşehir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Kadriye Köken (40) son yolculuğuna uğurlandı; tabutunu kadınlar taşıdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:20
Olayın ayrıntıları

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında başından tüfekle vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Kadriye Köken (40), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Alaşehir Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Süreyya Köken (42), yolda yürüyen Kadriye Köken’i tüfekle başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kadriye Köken’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından adli tıp kurumuna sevk edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Köken için, Alaşehir Kavala Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kadriye Köken, kılınan namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi. Törende Köken’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze töreni ve tepkiler

Cenaze namazının ardından Kadriye Köken’in tabutu cenaze aracına kadar kadınlar tarafından omuzlarda taşındı. Alaşehirli kadın dernekleri üyeleri, kadınlara karşı şiddeti kınayan dövizler taşıdı.

Cenaze törenine CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kadriye Köken’in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

