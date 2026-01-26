Bağcılar'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Aynı Aileden 3 Kişi Defnedildi

Bağcılar'da karbonmonoksit gazından yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi, Arnavutköy Yayla Mezarlığı'na defnedildi; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bağcılar'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden aynı aileden üç kişinin cenazesi, Arnavutköy'de toprağa verildi. Olay, dün gece Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana geldi.

Olayın Detayları

Olay yerinde yapılan tespitlere göre, aile fertlerinden Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43) ve çocukları Zehra Malay (7) karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yoğun koku olan dairede sadece engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay (37)'ın yaşadığını belirleyerek hastaneye kaldırdı. Diğer üç aile üyesinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve işlemleri tamamlandı. Aile tarafından alınan cenazeler daha sonra tören için hazırlandı.

Cenaze Töreni ve Defin

Cenazeler, Bediüzzaman Said Nursi Camii'ne getirildi; cami önünde ve içinde geniş bir kalabalık toplandı. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı diledi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları içinde cenazeler Arnavutköy'deki Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

