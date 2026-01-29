Kağıthane'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi — Yaralıların Kurtarılma Anları Kamerada

Kağıthane'de cezaevi nakil aracı devrildi

Yaralıların kurtarılma ve hastaneye sevk anları kameraya yansıdı

Kağıthane'de kontrolden çıkan cezaevi nakil aracının devrilmesiyle meydana gelen kazada, yaralıların araçtan çıkarıldığı anlar ortaya çıktı.

Kaza, 15.35 sıralarında Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer mevkiinde gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve içerisinde mahkumların da bulunduğu 34 ZLK 50 plakalı cezaevi nakil aracı, Kemerburgaz istikametinde kaza yaparak yola devrildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araç içerisinde sıkışanlar vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Görüntülerde vatandaşların aracın ön camına tekmelerle vurduğu ve jandarmanın coplarla camı kırarak içeridekileri çıkardığı anlar yer aldı.

Öte yandan kazada yaralanan kişilerin hastaneye getirildiği anlar da kameraya yansıdı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

