Taksim'de Helikopter Destekli 'Huzur İstanbul' Asayiş Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı'nda helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulamasıyla geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 21:56
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 21:56
Helikopter ve özel harekatla geniş çaplı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanında helikopter destekli bir asayiş denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul kent genelinde yürütülen ‘Huzur İstanbul’ uygulaması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Trafik ekipleri ve ilçe emniyet birimlerinin katılımıyla çok sayıda polis ve bekçi görev aldı.

Denetimde polis ekipleri araçları durdurarak sürücülerin üst aramasını ve araçların içini didik didik aradı; durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yapıldı. Şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi, el çantaları, valizler ve araçlarda detaylı kontroller yapıldı.

Havadan destek sağlayan polis helikopteri ile eş zamanlı trafik kontrolleri de yapıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı uygulamada olumsuz bir durumla karşılaşılmadı; uygulamanın geç saatlere kadar süreceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

