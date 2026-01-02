Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen kurşunlama olayında toplam 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak günü Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda şüpheli şahıslar olduğu yönünde gelen ihbar üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan yapının kurşunlandığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca da ele geçirildi.

Soruşturma ve adli süreç

Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen tahkikat kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.T., M.B., A.D.B. ve Ş.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.T. ve Ö.Z.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

