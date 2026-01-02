Sinop’ta Türkeli-Ayancık Yolunda Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kaza Özeti

Sinop Türkeli-Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza ve Müdahale

Edinilen bilgiye göre, Türkeli-Ayancık karayolunun yol inşaatı şantiyesi mevkiinde, Yasin Ö.'nün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya ile otomobilde bulunan Avni Demirtaş hayatını kaybetti. Olayda Yasin Ö. ile yabancı plakalı otomobildeki iki kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı; burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevkleri Sinop Atatürk Devlet Hastanesine gerçekleştirildi. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

