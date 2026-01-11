Elazığ’da 23 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, polis ekipleri 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.
Operasyon ve Yakalama
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş ceza bulunan A.K. adlı şüphelinin saklandığı yer tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda firari şahıs yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
