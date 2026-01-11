Elazığ’da 23 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Elazığ’da hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K., Asayiş Şube ekiplerinin operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:41
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, polis ekipleri 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Operasyon ve Yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş ceza bulunan A.K. adlı şüphelinin saklandığı yer tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda firari şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

