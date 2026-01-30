Altınözü'de Müstakil Ev Yangını: Hatay Büyükşehir İtfaiyesi Müdahale Etti

Altınözü Tepehan Mahallesi'nde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi; Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:40
Altınözü'de Müstakil Ev Yangını: Hatay Büyükşehir İtfaiyesi Müdahale Etti

Altınözü'de müstakil ev alevlere teslim oldu

Tepehan Mahallesi'nde çıkan yangın evde büyük hasara neden oldu

Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde bulunan bir müstakil ev, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu ve söz konusu yapı kullanılamaz hale geldi.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLAN MÜSTAKİL EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLAN MÜSTAKİL EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLAN MÜSTAKİL EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza
2
Bursa İnegöl'de 5 Araca Gece Yarısı Saldırı Kamerada
3
Gebze'de 112 personeline tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine 7,5 yıla kadar hapis talebi
4
Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
6
İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü
7
Yüksekova'da 20 Kişilik Ekip AVM Çatısındaki Karı Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları