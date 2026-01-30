Altınözü'de Müstakil Ev Yangını: Hatay Büyükşehir İtfaiyesi Müdahale Etti

Altınözü'de müstakil ev alevlere teslim oldu
Tepehan Mahallesi'nde çıkan yangın evde büyük hasara neden oldu
Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde bulunan bir müstakil ev, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu ve söz konusu yapı kullanılamaz hale geldi.
