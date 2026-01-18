Altınözü'nde 4 Aranan Şahıs Yakalandı: Hapis Cezalarıyla Tutuklandılar

Altınözü'nde 4 aranan şahıs yakalandı

Hatay Emniyeti operasyonla şüphelileri ele geçirdi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Altınözü ilçesinde düzenlenen operasyonlarda adli makamlarca işledikleri suçlar nedeniyle aranan dört kişi tespit edilerek yakalandı.

Operasyonda M.D., hırsızlık suçundan 3 yıl 13 ay 5 gün hapis cezası ile, Y.T. göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile, M.N. ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıslar arasında yer aldı. Ayrıca Z.N. de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

