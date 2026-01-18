Süphan Dağı'nda Mahsur Kalan 16 Dağcı Kurtarıldı

Kurtarma operasyonu ve uyarılar

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağına tırmanış yapmak isteyen bir grup dağcı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kışkılı Mahallesinde mahsur kaldı. Yetkililere yapılan çağrı üzerine Aydınlar Belde Belediyesi ekipleri bölgeye intikal etti.

Edinilen bilgilere göre, geceyi Kışkılı Mahallesi’nde geçiren dağcılar, sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle tırmanışı iptal etti ve yardım istedi. İhbarı alan arama kurtarma ekipleri, zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen çalışma başlattı.

Uzun süreli çalışmaların ardından mahsur kalan dağcılar güvenli şekilde kurtarılarak beldeye indirildi. Aydınlar Belde Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, "Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin can güvenliği her şeyden önce gelir. Ekiplerimiz zorlu şartlara rağmen başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Süphan Dağına tırmanış yapacak dağcıları mevsim koşullarını dikkate almaları ve gerekli ekipman olmadan tırmanışa çıkmamaları konusunda uyardı.

Van Doğa Sporları Kulübü üyesi Nuri Kaplan ise "Biz 16 dağcı arkadaş Süphan Dağı’na tırmanış yapacaktık, gecemizi Aydınlar Beldesi Kışkılı Mahallesi’nde geçirdik. Sabah tırmanışa geçecektik ancak yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle çıkamadık, yollar kapalıydı. Aydınlar Belde Belediyesi’ne bildirdik hemen vakit geçirmeden sağ olsun imdadımıza yetiştiler. Belediye başkanı İbrahim Ergün, Yardımcısı Orhan Emen ve tüm ekibine teşekkür ederiz" dedi.

