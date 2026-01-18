Meşhur Tostçu Raşit Yıldırım, Soğuk Hava Şovunda Yanarak Yaralandı

Sivas'ta eksi 20 derecede sıcak su şovu yaparken üzerine dökülen suyla yanıklar oluşan sosyal medya fenomeni Raşit Yıldırım hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:59
Meşhur Tostçu Raşit Yıldırım, Soğuk Hava Şovunda Yanarak Yaralandı

Meşhur Tostçu Raşit Yıldırım, Soğuk Hava Şovunda Yanarak Yaralandı

Anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Sosyal medyada çektiği videolarla ün kazanan Raşit Yıldırım, Sivas'ta etkili olan soğuk havayı göstermek için yaptığı gösteride yaralandı. Yıldırım, eksi 20 derece koşullarında sıcak suyu havaya atarak donma etkisini göstermek isterken kaza geçirdi.

İş yerinin önünde gerçekleştirmek istediği şov sırasında elindeki sıcak su, kaldırır kaldırmaz kafasından aşağı döküldü. Panikleyen Yıldırım'ın vücudunda sırtında, kafasında, elinde ve göğsünde ciddi yanıklar oluştu; olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan Yıldırım şunları söyledi: "Her gün bir sosyal medya içeriği üretiyorum. Bu kez maalesef talihsiz bir kaza geçirdim. Sivas’ta bugün hava eksi 20 dereceydi. Biz de sıcak su ile bir test yapalım dedik. Demlikte çok fazla su olduğu için kaldırır kaldırmaz kafamdan aşağı döküldü. O esnada sırtımda, kafamda, elimde, göğsümde ciddi yanıklar oluştu. Hemen sonrasında hastaneye gittik. Sağ olsun hastanedeki arkadaşlar tedavi altına alarak pansuman yaptılar. Şu an biraz daha iyiyim"

Deneyinden pişmanlığını dile getiren Yıldırım, "Sizlerden ricam bu tür deneylerde daha dikkatli olalım. Gerçekten çok tehlikeliymiş. Ben yaptığıma gerçekten pişman oldum. Kimseye de yapmasını tavsiye etmiyorum. O esnada ya soğuk suya girmem gerekiyormuş, ya da karın üzerine yatmam gerekiyormuş. Belki bu hale gelmezdim. Bütün vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇEKTİĞİ VİDEOLAR İLE SOSYAL MEDYADA ADINDAN SÖZ ETTİREN TOSTÇU RAŞİT YILDIRIM, SİVAS’TA ETKİLİ...

ÇEKTİĞİ VİDEOLAR İLE SOSYAL MEDYADA ADINDAN SÖZ ETTİREN TOSTÇU RAŞİT YILDIRIM, SİVAS’TA ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVAYI GÖZLER ÖNÜNE SERMEK İSTEDİ. SICAK SUYU HAVAYA ATARAK DONDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEYEN YILDIRIM, KENDİSİNİ YAKTI. ARŞİV

ÇEKTİĞİ VİDEOLAR İLE SOSYAL MEDYADA ADINDAN SÖZ ETTİREN TOSTÇU RAŞİT YILDIRIM, SİVAS’TA ETKİLİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de 2,5 Yaşındaki Amine'nin Trajik Ölümü: Kafası Bazaya Sıkıştı
2
Edirne Şoförler Odası Seçiminde Yumruklaşma
3
Kırıkkale'de Kültepe Tümülüsü'nde Kaçak Kazı: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
4
Bolu Mudurnu'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
5
Van Edremit'te Seyir Halindeki Hyundai Yandı (65 ACR 536)
6
Başkale'de 1.540 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
7
60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari D.T. Sancaktepe'de yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları