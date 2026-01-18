Meşhur Tostçu Raşit Yıldırım, Soğuk Hava Şovunda Yanarak Yaralandı

Anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Sosyal medyada çektiği videolarla ün kazanan Raşit Yıldırım, Sivas'ta etkili olan soğuk havayı göstermek için yaptığı gösteride yaralandı. Yıldırım, eksi 20 derece koşullarında sıcak suyu havaya atarak donma etkisini göstermek isterken kaza geçirdi.

İş yerinin önünde gerçekleştirmek istediği şov sırasında elindeki sıcak su, kaldırır kaldırmaz kafasından aşağı döküldü. Panikleyen Yıldırım'ın vücudunda sırtında, kafasında, elinde ve göğsünde ciddi yanıklar oluştu; olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan Yıldırım şunları söyledi: "Her gün bir sosyal medya içeriği üretiyorum. Bu kez maalesef talihsiz bir kaza geçirdim. Sivas’ta bugün hava eksi 20 dereceydi. Biz de sıcak su ile bir test yapalım dedik. Demlikte çok fazla su olduğu için kaldırır kaldırmaz kafamdan aşağı döküldü. O esnada sırtımda, kafamda, elimde, göğsümde ciddi yanıklar oluştu. Hemen sonrasında hastaneye gittik. Sağ olsun hastanedeki arkadaşlar tedavi altına alarak pansuman yaptılar. Şu an biraz daha iyiyim"

Deneyinden pişmanlığını dile getiren Yıldırım, "Sizlerden ricam bu tür deneylerde daha dikkatli olalım. Gerçekten çok tehlikeliymiş. Ben yaptığıma gerçekten pişman oldum. Kimseye de yapmasını tavsiye etmiyorum. O esnada ya soğuk suya girmem gerekiyormuş, ya da karın üzerine yatmam gerekiyormuş. Belki bu hale gelmezdim. Bütün vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇEKTİĞİ VİDEOLAR İLE SOSYAL MEDYADA ADINDAN SÖZ ETTİREN TOSTÇU RAŞİT YILDIRIM, SİVAS’TA ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVAYI GÖZLER ÖNÜNE SERMEK İSTEDİ. SICAK SUYU HAVAYA ATARAK DONDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEYEN YILDIRIM, KENDİSİNİ YAKTI. ARŞİV